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В Винницкой области злоумышленники раскапывали захоронения людей, расстрелянных нацистами

В Винницкой области злоумышленники раскапывали захоронения людей, расстрелянных нацистами

Киев  •  УНН

 • 10763 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Вчера, 10 апреля около 3:00, в Немирове полицейские задержали двух "черных археологов", которые раскопали захоронения евреев, расстрелянных нацистами во время Второй мировой войны. Об этом в сообщил отдел коммуникации полиции Винницкой области, передает УНН.

Полицейский группы реагирования патрульной полиции Немировского отдела полиции Максим Авраменко получил информацию, что на местном старом кладбище вечером появились подозрительные люди. Чтобы проверить, действительно ли кто-то хозяйничает на кладбище, около 2:00 полицейский пришел на кладбище. Он увидел, как двое неизвестных подкапывают одно из массовых захоронений.

Полицейский сразу позвонил своим коллегам из группы реагирования патрульной полиции, которые в это время были на служебном дежурстве. Уже через несколько минут правонарушители были задержаны. Злоумышленники успели насыпать в мешки останки людей, чтобы в дальнейшем вывезти на автомобиле, который оставили неподалеку кладбища. Вандалы надеялись найти в захоронении ценные вещи.

По словам начальника Немировского отдела полиции Александра Короля, по этому факту возбуждено уголовное производство по ст. 297 УК Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего). Двое злоумышленников в возрасте 50 и 52 года, жители Житомирщины, задержаны в процессуальном порядке. Решается вопрос об объявлении им о подозрении и избрании меры пресечения. Они признались в содеянном. За такое преступление им грозит ограничение свободы на срок от четырех до пяти лет или лишение свободы от четырех до семи лет. Продолжается следствие.

По словам Немировского историка Анатолия Черныша, во время Второй мировой войны в Немирове нацисты расстреляли 7785 мирных жителей еврейской национальности, в том числе, женщин и детей. Их останки покоятся на городском кладбище в нескольких массовых захоронениях.

Напомним, на Луганщине нашли автомобиль с пропавшими местными жителями, который подорвался на взрывном устройстве.

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