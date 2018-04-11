На Вінниччині зловмисники розкопували поховання людей, розстріляних нацистами
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Вчора, 10 квітня близько 3:00, в Немирові поліцейські затримали двох “чорних археологів”, які розкопали поховання євреїв, розстріляних нацистами під час Другої світової війни. Про це в повідомив відділ комунікації поліції Вінницької області, передає УНН.
Поліцейський групи реагування патрульної поліції Немирівського відділу поліції Максим Авраменко отримав інформацію, що на місцевому старому кладовищі ввечері з’явилися підозрілі люди. Щоб перевірити, чи насправді хтось порядкує на цвинтарі, близько 2:00, поліцейський прийшов на кладовище. Він побачив, як двоє невідомих підкопують одне з масових поховань.
Поліцейський відразу зателефонував своїм колегам з групи реагування патрульної поліції, які в цей час були на службовому чергуванні. Вже за кілька хвилин правопорушники були затримані. Зловмисники встигли насипати в мішки останки людей, щоб в подальшому вивезти на автомобілі, який залишили неподалік кладовища. Вандали сподівалися знайти в похованні коштовні речі.
За словами начальника Немирівського відділу поліції Олександра Короля, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 297 КК України (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого). Двоє зловмисників віком 50 та 52 роки, мешканці Житомирщини, затримані в процесуальному порядку. Вирішується питання про оголошення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Вони зізналися у вчиненому. За такий злочин їм загрожує обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавлення волі від чотирьох до семи років. Триває слідство.
За словами Немирівського історика Анатолія Черниша, під час Другої світової війни в Немирові нацисти розстріляли 7785 мирних жителів єврейської національності, в тому числі, жінок і дітей. Їх останки покояться на міському кладовищі у кількох масових похованнях.
Нагадаємо, на Луганщині знайшли автомобіль зі зниклими місцевими мешканцями, який підірвався на вибуховому пристрої.