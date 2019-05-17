В Винницкой области задержали таможенника, который продавал информацию о "евробляхерах"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Винницкой области разоблачен инспектор таможенной службы, которой продавал информацию по автоматизированной системе таможни. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Предварительно следствием установлено, что таможенник, по сговору с еще по меньшей мере двумя лицами, копировал и сбывал служебную информацию из системы таможни ГФС Украины "Инспектор". В общем таким образом им удалось реализовать информацию о почти 15 000 транспортных средств и лиц, которые ввозили в Украину.
Сейчас в уголовном производстве разоблачены и задержаны три человека.
Сейчас под процессуальным руководством военной прокуратуры продолжается досудебное расследование по обвинению в незаконном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом (ст. 361-2 УК Украины).
Напомним, должностному лицу Житомирской таможни объявили подозрение за взяточничество.