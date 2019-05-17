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В Винницкой области задержали таможенника, который продавал информацию о "евробляхерах"

В Винницкой области задержали таможенника, который продавал информацию о "евробляхерах"

Киев  •  УНН

 • 20939 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. В Винницкой области разоблачен инспектор таможенной службы, которой продавал информацию по автоматизированной системе таможни. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

Предварительно следствием установлено, что таможенник, по сговору с еще по меньшей мере двумя лицами, копировал и сбывал служебную информацию из системы таможни ГФС Украины "Инспектор". В общем таким образом им удалось реализовать информацию о почти 15 000 транспортных средств и лиц, которые ввозили в Украину.

Сейчас в уголовном производстве разоблачены и задержаны три человека.

Сейчас под процессуальным руководством военной прокуратуры продолжается досудебное расследование по обвинению в незаконном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом (ст. 361-2 УК Украины).

Напомним, должностному лицу Житомирской таможни объявили подозрение за взяточничество.

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