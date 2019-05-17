На Вінниччині затримали митника, який продавав інформацію про "євробляхерів"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. У Вінницькій області викрито інспектора митної служби, якій продавав інформацію з автоматизованої системи митниці. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Попередньо слідством встановлено, що митник, за змовою з ще щонайменше двома особами, копіював та збував службову інформацію з системи митниці ДФС України "Інспектор". Загалом таким чином їм вдалося реалізувати інформацію щодо майже 15 тисяч транспортних засобів та осіб, які ввозили в Україну.
Наразі у кримінальному провадженні викрито та затримано троє осіб.
Наразі під процесуальним керівництвом військової прокуратури триває досудове розслідування за обвинуваченням у незаконному збуті або розповсюдженні інформацію з обмеженим доступом (ст. 361-2 КК України).
Нагадаємо, посадовцю Житомирської митниці оголосили підозру за хабарництво.