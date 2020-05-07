В Винницкой области зарегистрировано уже 485 инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. По состоянию на 11:00 7 мая на территории области обнаружен коронавирус у 485 человек, в том числе - у 28 детей. Об этом сообщает Винницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.
Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы на 24 административных территориях:
▪️ город Винница - 239,
▪️ Калиновский район - 73,
▪️ Винницкий район - 28,
▪️ Тростянецкий район - 16,
▪️ Гайсинский и Погребищенький районы - по 13,
▪️ Барский, Жмеринский, Литинский, Немировский, Томашпольский районы - по 10,
▪️ Козатинський район - 9,
▪️ Липовецкий, Муровано-Куриловецкий, Тульчинский, Хмельницкий, Ямпольский районы - по 5,
▪️ Крыжопольский, Могилев-Подольский, Оратовский, Тывровский, Черновицкий районы - по 3,
▪️ Иллинецкий район - 2,
▪️ город Ладыжин - 1 случай.
Уточняется, что выздоровели 254 человека, что подтверждено 2-мя отрицательными результатами лабораторных исследований.
По состоянию на 7 мая 2020 года в лабораториях ОЛЦ исследовано 9619 образцов материалов. В настоящее время в лабораторном центре есть ы наличии 191 набор реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.
Также, напомним, в Винницкой области растет количество инфицированных медиков. По состоянию на 7 мая их уже 153.
В общем, Винницкая область входит в тройку антилидеров среди регионов Украины по количеству инфицированных коронавирусом медработников.
Напомним, что народные депутаты требуют увольнения руководительницы "медицинского" департамента облгосадминистрации Людмилы Грабович.