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Стало відомо, в яких областях найбільше зростає кількість інфікованих медиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Вінницька область входить до трійки антилідерів серед регіонів України за кількістю інфікованих коронавірусом медпрацівників, передає УНН із посиланням на дані КМУ.

Стало відомо, в яких областях найбільше зростає кількість інфікованих медиків

Станом на сьогодні, 6 травня, на Вінниччині 472 підтверджених випадків захворюваності на коронавірус. У 151 випадку мова йде саме про медпрацівників. Тобто, кожен третій виявлений COVID-19 на Вінниччині – у медика (31% від загальної кількості). Додамо, що за тиждень на Вінниччині кількість медиків, у яких виявили COVID-19, зросла на 15 осіб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Спалах коронавірусу серед вінницьких медиків: ситуацію підняли на національний рівень, проте винних так і не знайшли

Схожа ситуація у Кіровоградській області. Там кількість хворих на COVID-19 становить 402 особи, 155 з яких – медичні працівники. Тобто – 38% від загальної кількості, або майже кожен третій.

За тиждень у Кіровоградській області кількість медиків, у яких виявили COVID-19, зросла на 18 осіб.

Сумна статистика щодо хворих на COVID-19 медпрацівників у Житомирській області. Станом на сьогодні у області 456 підтверджених випадків захворюваності на коронавірус. У 131 випадку мова йде саме про медпрацівників. Тобто – 29% від загальної кількості. Додамо, що за тиждень на Житомирщині кількість медиків, у яких виявили COVID-19, зросла на 43 особи.

Досить суттєво зросла кількість інфікованих коронавірусом медпрацівників в Івано-Франківській (+35 за тиждень), Закарпатській (+41) та Тернопільській областях (+40).

На Київщині коронавірусом інфікований кожен 8 медпрацівник, а у Києві – кожен десятий.

Нагадаємо, за словами Президента Володимира Зеленського, від початку пандемії COVID-19 медична галузь в Україні перебуває за крок до коми та жива лише завдяки медикам.

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