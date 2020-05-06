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Стало известно, в каких областях больше всего растет количество инфицированных медиков

Киев • УНН

 • 11895 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Винницкая область входит в тройку антилидеров среди регионов Украины по количеству инфицированных коронавирусом медработников, передает УНН со ссылкой на данные КМУ.

Стало известно, в каких областях больше всего растет количество инфицированных медиков

По состоянию на сегодня, 6 мая, в Винницкой области 472 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В 151 случае речь идет именно о медработниках. То есть, каждый третий обнаруженный COVID-19 в Винницкой области - у медика (31% от общего количества). Добавим, что за неделю в Винницкой области количество медиков, у которых обнаружили COVID-19, выросло на 15 человек.

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Похожая ситуация в Кировоградской области. Там количество больных COVID-19 составляет 402 человека, 155 из которых - медицинские работники. То есть - 38% от общего количества, или почти каждый третий.

За неделю в Кировоградской области количество медиков, у которых обнаружили COVID-19 выросло на 18 человек.

Печальная статистика относительно больных COVID-19 медработников в Житомирской области. На сегодня в области 456 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В 131 случае речь идет именно о медработниках. То есть - 29% от общего количества. Добавим, что за неделю в Житомирской области количество медиков, у которых обнаружили COVID-19, выросло на 43 человека.

Достаточно существенно возросло количество инфицированных коронавирусом медработников в Ивано-Франковской (35 за неделю), Закарпатской (41) и Тернопольской областях (40).

В Киевской области коронавирусом инфицирован каждый 8 медработник, а в Киеве - каждый десятый.

Напомним, по словам Президента Владимира Зеленского, с начала пандемии COVID-19 медицинская отрасль в Украине находится в шаге от комы и жива только благодаря медикам.

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