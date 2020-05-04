Від початку пандемії медична галузь в Україні перебуває за крок до коми – Зеленський

"Від початку коронавірусу, як ніхто інший я бачу, що наша медична галузь не просто вразлива, а фактично перебуває за крок від коми, і єдине завдяки чому вона досі жива – це наші українські медики. Я не можу допустити того, що 50 тисяч із них опиняться на вулиці. Під час війни ніхто не скорочує власну армію", - зазначив він.

Нагадаємо, багато експертів попереджали про те, що почнеться урізання заробітних плат і скорочення медиків після старту другого етапу медичної реформи.