С начала пандемии медицинская отрасль в Украине находится за шаг к коме - Зеленский

"С начала коронавируса, как никто другой я вижу, что наша медицинская отрасль не просто уязвима, а фактически находится в шаге от комы, и единственное, благодаря чему она до сих пор жива - это наши украинские медики. Я не могу допустить того, что 50 тысяч с них окажутся на улице. Во время войны никто не сокращает собственную армию", - отметил он.

Напомним, многие эксперты предупреждали о том, что начнется урезание заработных плат и сокращение медиков после старта второго этапа медицинской реформы.