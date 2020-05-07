На Вінниччині зареєстровано вже 485 інфікованих коронавірусом

Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані на 24 адміністративних територіях:

▪️ місто Вінниця - 239,

▪️ Калинівський район - 73,

▪️ Вінницький район – 28,

▪️ Тростянецький район – 16,

▪️ Гайсинський та Погребищенький райони – по 13,

▪️ Барський, Жмеринський, Літинський, Немирівський, Томашпільський райони – по 10,

▪️ Козатинський район – 9,

▪️ Липовецький, Муровано-Куриловецький, Тульчинський, Хмільницький, Ямпільський райони – по 5,

▪️ Крижопільський, Могилів-Подільський, Оратівський, Тиврівський, Чернівецький райони – по 3,

▪️ Іллінецький район – 2,

▪️ місто Ладижин - 1 випадок.

Уточнюється, що одужало 254 особи, що підтверджено 2-ма негативними результатами лабораторних досліджень.

Станом на 7 травня 2020 року в лабораторіях ОЛЦ досліджено 9619 зразків матеріалів. На даний час у лабораторному центрі є у наявності 191 набір реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.

Также, нагадаємо, на Вінниччині зростає кількість інфікованих медиків. Станом на 7 травня їх вже 153.

Загалом, Вінницька область входить до трійки антилідерів серед регіонів України за кількістю інфікованих коронавірусом медпрацівників.

Нагадаємо, що народні депутати вимагають звільнення очільниці "медичного" департаменту облдержадміністрації Людмили Грабович.