В Винницкой области арестовали депутата, подозреваемого в покушении на убийство
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Депутата, которого подозревают в покушении на умышленное убийство жителя Могилева-Подольского, взяли под стражу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.
Произошло событие в мае 2016 года.
Депутату сообщили о подозрении по ч.3 ст.15, ч.1 ст.115 УК Украины и Винницкий городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.
Досудебное расследование продолжается. Его ход находится на контроле руководства прокуратуры области.