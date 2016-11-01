На Вінниччині заарештували депутата, підозрюваного у замаху на вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Депутата, якій підозрюється у замаху на умисне вбивство жителя Могилева-Подільського, взято під варту. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Вінницької області.
Подія сталася у травні 2016 року.
Депутату повідомлено про підозру за ч.3 ст.15, ч.1 ст.115 КК України та Вінницьким міським судом обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів.
Наразі досудове розслідування триває. Його хід перебуває на контролі керівництва прокуратури області.