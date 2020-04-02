В Винницкой области уже 54 инфицированных коронавирусом

КИЕВ. 2 апреля. УНН. По состоянию на сегодня, 2 апреля, коронавирусная инфекция подтверждена у 54 человек, которые находятся в Винницкой области, в частности - у 4 детей. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Винницкой ОГА Владислав Скальский, сообщает УНН.