В Винницкой области уже 54 инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. По состоянию на сегодня, 2 апреля, коронавирусная инфекция подтверждена у 54 человек, которые находятся в Винницкой области, в частности - у 4 детей. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Винницкой ОГА Владислав Скальский, сообщает УНН.
По его словам, с начала учета на территории области было зарегистрировано 133 подозрения на коронавирусную инфекцию.
География обнаружения коронавируса такова:
▪️ Винница - 42;
▪️ Гайсинский район - 2;
▪️ Ладыжинский район - 1;
▪️ Винницкий район - 2;
▪️ Черновицкий район - 1;
▪️ Жмеринский район - 2;
▪️ Литовецький район - 1;
▪️ Крыжопольский район - 2;
▪️ Хмельницкий район - 1.
"Мы отрабатываем все вспышки инфекции. Проводим эпидрасследование", - отметил глава области.
Также он рассказал о функционировании "горячей линии" для лиц с инвалидностью и пожилого возраста, нуждающихся в особом уходе во время карантина. Для них организуют доставку продуктовых наборов, в частности, благодаря благотворительности сети супермаркетов.
Как сообщалось в УНН, Винницкая область получила 15 млн грн финансовой помощи от Юрия Косюка, владельца компании МХП - производителя курятины "Наша Ряба".
"МХП закупает 19 аппаратов искусственной вентиляции легких в комплекте с монитором пациента и кислородным концентратором для всех больниц Винницкой области, где есть инфекционные отделения.
Кроме того, для Ладыжинской городской больницы, Тульчинской и Тростянецкой районных больниц будут осуществлены закупки средств индивидуальной защиты, поскольку на этих территориях проживает более 65% сотрудников МХП - винничан.
Также МХП будет оказывать помощь в поиске и приобретении всех необходимых средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, путем привлечения собственных специалистов департамента материально-технического обеспечения", - сообщили у Косюка.