На Вінниччині вже 54 інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Станом на сьогодні, 2 квітня, коронавірусна інфекція підтверджена у 54 осіб, які перебувають у Вінницькій області, зокрема - у 4 дітей. Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, повідомляє УНН.
За його словами, з початку обліку на території області було зареєстровано 133 підозри на коронавірусну інфекцію.
Географія виявлення коронавірусу така:
▪️ Вінниця - 42;
▪️ Гайсинський район - 2;
▪️ Ладижинский район - 1;
▪️ Вінницький район - 2;
▪️ Чернівецький район - 1;
▪️ Жмеринський район - 2;
▪️ Литовецький район - 1;
▪️ Крижопільський район - 2;
▪️ Хмельницький район - 1.
"Ми відпрацьовуємо усі спалахи інфекції. Проводимо епідрозслідування", - зазначив очільник області.
Також він розповів про функціонування "гарячої лінії" для осіб з інвалідністю та похилого віку, які потребують особливого догляду під час карантину. Для них організовують доставку продуктових наборів, зокрема, завдяки благодійності мережі супермаркетів.
Як повідомлялося в УНН, Вінницька область отримала 15 млн грн фінансової допомоги від Юрія Косюка, власника компанії МХП — виробника курятини "Наша Ряба".
"МХП закуповує 19 апаратів штучної вентиляції легенів у комплекті з монітором пацієнта і кисневим концентратором для всіх лікарень Вінницької області, де є інфекційні відділення.
Окрім того, для Ладижинської міської лікарні, Тульчинської та Тростянецької районних лікарень будуть здійснені закупівлі засобів індивідуального захисту, оскільки на цих територіях проживає понад 65% співробітників МХП — вінничан.
Також МХП буде надавати допомогу в пошуку та придбанні всіх необхідних засобів індивідуального захисту і медичного обладнання, шляхом залучення власних фахівців департаменту матеріально-технічного забезпечення", — повідомили у Косюка.