На Вінниччині вже 54 інфікованих коронавірусом

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Станом на сьогодні, 2 квітня, коронавірусна інфекція підтверджена у 54 осіб, які перебувають у Вінницькій області, зокрема - у 4 дітей. Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, повідомляє УНН.