В Винницкой области отключался свет из-за повреждений в Молдове, был импорт и экспорт электричества - Минэнерго

Обесточивания и отключения

За выходные несколько раз отключались воздушные линии НЭК "Укрэнерго". Из-за повреждения выведена в ремонт воздушная линия 330 кВ в Сумской области, которая находилась в резерве. Отключались также линии 330 кВ и 400 кВ во Львовской и Закарпатской области.

Из-за повреждения на территории Молдовы краткосрочно отключалась межгосударственная воздушная линия 110 кВ в Винницкой области. Из-за этого обесточивались более 11 тысяч потребителей в Могилев-Подольском районе.

В Донецкой области повреждение обстрелом газопровода привело к временному ограничению генерации электроэнергии.

В Черниговской области из-за вражеского обстрела были обесточены 10 населенных пунктов.

Остается также обесточенной часть потребителей в Запорожской, Сумской, Херсонской, Харьковской областях.

В Харьковской области обстрелами поврежден газопровод, из-за этого прекращено газоснабжение части абонентов.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

В Херсоне продолжаются восстановительные работы в микрорайоне Остров. За выходные там запитано около 150 потребителей, остаются обесточенными после подтопления около 10,1 тысячи абонентов.

"Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС – стабилен. Сейчас он составляет 16,11 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - указали в Минэнерго.

Экспорт/импорт

Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 3 299,00 МВт-ч. Экспорт в Словакию - 200 МВт-ч, в Молдову - 4 МВт-ч, отметили в Минэнерго.