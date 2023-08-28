На Вінниччині відключалося світло через пошкодження у Молдові, був імпорт й експорт електрики - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Через пошкодження на території Молдови без світла залишалися 11 тисяч споживачів у Вінницькій області, також відключалися повітряні лінії електропередачі у кількох областях, минулої доби був імпорт й експорт електрики, повідомили у понеділок у Міненерго, пише УНН.
Знеструмлення та відключення
За вихідні кілька разів вимикалися повітряні лінії НЕК "Укренерго". Через пошкодження виведено в ремонт повітряну лінію 330 кВ у Сумській області, яка перебувала у резерві. Вимикалися також лінії 330 кВ та 400 кВ у Львівській та Закарпатській області.
Через пошкодження на території Молдови короткостроково відключалася міждержавна повітряна лінія 110 кВ у Вінницькій області. Через це знеструмлювалися більше 11 тисяч споживачів у Могилів-Подільському районі.
У Донецькій області пошкодження обстрілом газопроводу призвело до тимчасового обмеження генерації електроенергії.
У Чернігівській області через ворожий обстріл було знеструмлено 10 населених пунктів.
Залишається також знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській областях.
У Харківській області обстрілами пошкоджено газопровід, через це припинено газопостачання частині абонентів.
Наслідки підриву Каховської ГЕС
У Херсоні тривають відновлювальні роботи в мікрорайоні Острів. За вихідні там заживлено близько 150 споживачів, залишаються знеструмленими після підтоплення близько 10,1 тисячі абонентів.
"Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС – стабільний. Наразі він становить 16,11 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - вказали у Міненерго.
Експорт/імпорт
Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 3 299,00 МВт-год. Експорт до Словаччини - 200 МВт-год, до Молдови - 4 МВт-год, зазначили у Міненерго.