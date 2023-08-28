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На Вінниччині відключалося світло через пошкодження у Молдові, був імпорт й експорт електрики - Міненерго

На Вінниччині відключалося світло через пошкодження у Молдові, був імпорт й експорт електрики - Міненерго

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Через пошкодження на території Молдови без світла залишалися 11 тисяч споживачів у Вінницькій області, також відключалися повітряні лінії електропередачі у кількох областях, минулої доби був імпорт й експорт електрики, повідомили у понеділок у Міненерго, пише УНН.

Знеструмлення та відключення

За вихідні кілька разів вимикалися повітряні лінії НЕК "Укренерго". Через пошкодження виведено в ремонт повітряну лінію 330 кВ у Сумській області, яка перебувала у резерві. Вимикалися також лінії 330 кВ та 400 кВ у Львівській та Закарпатській області.

Через пошкодження на території Молдови короткостроково відключалася міждержавна повітряна лінія 110 кВ у Вінницькій області. Через це знеструмлювалися більше 11 тисяч споживачів у Могилів-Подільському районі.

У Донецькій області пошкодження обстрілом газопроводу призвело до тимчасового обмеження генерації електроенергії.

У Чернігівській області через ворожий обстріл було знеструмлено 10 населених пунктів.

Залишається також знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській областях.

У Харківській області обстрілами пошкоджено газопровід, через це припинено газопостачання частині абонентів.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

У Херсоні тривають відновлювальні роботи в мікрорайоні Острів. За вихідні там заживлено близько 150 споживачів, залишаються знеструмленими після підтоплення близько 10,1 тисячі абонентів. 

"Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС – стабільний. Наразі він становить 16,11 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - вказали у Міненерго.

Експорт/імпорт

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 3 299,00 МВт-год. Експорт до Словаччини - 200 МВт-год, до Молдови - 4 МВт-год, зазначили у Міненерго.

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