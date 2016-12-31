В Винницкой области в аварии пострадал пенсионер
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 31 декабря. УНН. В четверг, в г. Бершадь водитель автомобиля "ВАЗ 2121" совершил наезд на пожилого велосипедиста. Пострадавший с переломом ноги госпитализирован в больницу, сообщили УНН-Центр в ГУ НП Винницкой области.
Авария произошла на улице Центральной около 10.00 утра.
21-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2121", житель Бершадского района, допустил наезд на 73-летнего пенсионера, который ехал на велосипеде во встречном направлении.
В результате аварии пострадал пожилой велосипедист. Он с переломом ноги госпитализирован в травматологическое отделение районной больницы.
Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее средней тяжести телесное повреждение).
За такое правонарушение предусмотрено наказание до 3-х лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок или без такового.