На Вінниччині в аварії постраждав пенсіонер

Аварія сталась на вулиці Центральній близько 10.00 ранку.

21-річний водій автомобіля “ВАЗ 2121”, житель Бершадського району, допустив наїзд на 73-річного пенсіонера, який їхав на велосипеді у зустрічному напрямку.

У результаті аварії постраждав літній велосипедист. Він з переломом ноги госпіталізований до травматологічного відділення районної лікарні.

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

За таке правопорушення передбачено покарання до 3-х років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк або без такого.