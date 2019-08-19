В Винницкой области будут судить грабителей банка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Винницкой области пойдут под суд обвиняемые в похищении из банка более 3,6 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.
"Прокуратурой Винницкой области в суд направлено обвинительное заключение в отношении организованной преступной группы в составе 8 человек, которые преследуя корыстный мотив, в 2014 году, на территории Винницы, Хмельника и Калиновки Винницкой области, Киева, Житомира, Хмельницкого, Каменец-Подольского Хмельницкой области, путем обмана и незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, незаконно завладели средствами ПАО КБ "ПриватБанк" в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.
Преступники, используя банковскую услугу "Экстренные деньги", с применением реквизитов карточных счетов и персональных данных клиентов банка, нанесли банку ущерб в сумме более 3,6 миллионов гривен, отметили в прокуратуре.
Действия преступников квалифицированы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.
Напомним, в Житомирской области неизвестные похитили деньги из банкомата в сельском совете.