На Вінниччині судитимуть грабіжників банку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Вінницькій області підуть під суд обвинувачені у викраденні з банку понад 3,6 млн грн. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Вінницької області.
"Прокуратурою Вінницької області до суду скеровано обвинувальний акт щодо організованої злочинної групи у складі 8 осіб, які переслідуючи корисливий мотив, у 2014 році, на території міст Вінниці, Хмільника та Калинівки Вінницької області, Києва, Житомира, Хмельницького, Кам’янець-Подільського Хмельницької області, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи коштами ПАТ КБ "ПриватБанк" в особливо великих розмірах", - йдеться в повідомленні.
Злочинці, використовуючи банківську послугу "Екстрені гроші", із застосуванням реквізитів карткових рахунків та персональних даних клієнтів банку, завдали банку шкоди в сумі понад 3,6 млн гривень, повідомили у прокуратурі.
Дії злочинців кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.
Нагадаємо, у Житомирській області невідомі викрали гроші з банкомату у сільській раді.