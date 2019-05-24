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В Винницкой области семеро детей оказались в больнице из-за вспышки кишечной инфекции

В Винницкой области семеро детей оказались в больнице из-за вспышки кишечной инфекции

Киев  •  УНН

 • 11817 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. В Винницкой области зарегистрировали вспышку кишечной инфекции в заведении дошкольного образования. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в области, передает УНН.

Так, вспышка острой кишечной инфекции зарегистрирована в учреждении дошкольного образования пгт Вендичаны Могилев-Подольского района.

"Семеро детей в течение 18-22 мая 2019 года с диагнозом "острый гастроэнтероколит" были госпитализированы в Могилев-Подольскую окружную больницу интенсивного лечения. При обследовании у 4-х детей выявлено ротавирусы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что пятеро из заболевших посещают детский сад пгт Вендичаны, двое детей - контактные по семейному очагу.

Сейчас состояние детей ближе к удовлетворительному.

Отмечается, что специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области проведено эпидемиологическое расследование вспышки с отбором материала для лабораторного исследования.

По результатам внепланового обследования заведения дошкольного образования составлено 2 протокола о нарушении санитарного законодательства. Также подготовлено распоряжение по устранению нарушений, выявленных при проверке. Материалы передали в Национальный полицию.

Напомним, в молочной кухни 28 детей подхватили кишечную инфекцию.

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