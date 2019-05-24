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На Вінниччині семеро дітей опинилися в лікарні через спалах кишкової інфекції

На Вінниччині семеро дітей опинилися в лікарні через спалах кишкової інфекції

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. У Вінницькій області зареєстрували спалах кишкової інфекції в закладі дошкільної освіти. Про це повідомляє прес-служба ГУ Держпродспоживслужби в області, передає УНН.

Так, спалах гострої кишкової інфекції зареєстровано в закладі дошкільної освіти смт Вендичани Могилів-Подільського району.

"Семеро дітей упродовж 18-22 травня 2019 року з діагнозом "гострий гастроентероколіт" були госпіталізовані в Могилів-Подільську окружну лікарню інтенсивного лікування. При обстеженні у 4-х дітей виявлено ротавіруси", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що п’ятеро з захворілих відвідують дитячий садочок смт Вендичани, двоє дітей – контактні по сімейному вогнищу.

Наразі стан дітей ближче до задовільного.

Зазначається, що фахівцями Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області проведено епідемічне розслідування спалаху з відбором матеріалу для лабораторного дослідження.

За результатами позапланового обстеження закладу дошкільної освіти складено 2 протоколи про порушення санітарного законодавства. Також підготовлено розпорядження щодо усунення порушень, які були виявлені при перевірці. Матеріали передали у Національну поліцію.

Нагадаємо, у молочній кухні 28 дітей підхопили кишкову інфекцію

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