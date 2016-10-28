В Винницкой области чиновника будут судить за нанесение государству 95 млн грн убытков
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Винницкой области прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение в отношении одного из руководителей бюджетообразующего предприятия за причинение убытков в сумме более 95 млн гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.
Установлено, что должностным лицом, в течении 2011-2013 годов, безосновательно формировался налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость путем заключения договоров с субъектами хозяйственной деятельности на приобретение товара без реального наступления последствий, обусловленных договорами. В результате этих действий в бюджет не уплачено свыше 7 млн гривен налога на добавленную стоимость.
Кроме того, злоупотребляя своим служебным положением, указанное лицо из корыстных побуждений осуществляла от имени предприятия заведомо невыгодную производственную и торговую деятельность, что привело к его устойчивой финансовой несостоятельности, а также нанесло большой материальный ущерб в размере более 88 млн гривен.
Действия должностного лица указанного предприятия квалифицированы по ч. 3 ст. 212, ст. 219, ч. 2 ст. 364-1 УК, санкция по которым предусматривает наказание в виде штрафа, размер которого не может быть меньше по размеру причиненных государству убытков, а также запрет занимать определенные должности, конфискации имущества, арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от трех до шести лет.