В Винницкой области чиновника будут судить за нанесение государству 95 млн грн убытков

Установлено, что должностным лицом, в течении 2011-2013 годов, безосновательно формировался налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость путем заключения договоров с субъектами хозяйственной деятельности на приобретение товара без реального наступления последствий, обусловленных договорами. В результате этих действий в бюджет не уплачено свыше 7 млн ​​гривен налога на добавленную стоимость.

Кроме того, злоупотребляя своим служебным положением, указанное лицо из корыстных побуждений осуществляла от имени предприятия заведомо невыгодную производственную и торговую деятельность, что привело к его устойчивой финансовой несостоятельности, а также нанесло большой материальный ущерб в размере более 88 млн гривен.

Действия должностного лица указанного предприятия квалифицированы по ч. 3 ст. 212, ст. 219, ч. 2 ст. 364-1 УК, санкция по которым предусматривает наказание в виде штрафа, размер которого не может быть меньше по размеру причиненных государству убытков, а также запрет занимать определенные должности, конфискации имущества, арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от трех до шести лет.