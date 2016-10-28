На Вінниччині посадовця судитимуть за нанесення державі 95 млн грн збитків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На Вінниччині прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно одного з керівників бюджетоформуючого підприємства за спричинення збитків в сумі понад 95 млн гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Вінницької області.
Встановлено, що посадовцем, упродовж 2011-2013 років, безпідставно формувався податковий кредит з податку на додану вартість шляхом укладання договорів із суб’єктами господарської діяльності на придбання товару без реального настання наслідків, обумовлених договорами. Внаслідок цих дій до бюджету не сплачено понад 7 млн гривень податку на додану вартість.
Крім того, зловживаючи своїм службовим становищем, вказана особа з корисливих мотивів здійснювала від імені підприємства завідомо невигідну виробничу та торгівельну діяльність, що призвело до його стійкої фінансової неспроможності, а також завдало великої матеріальної шкоди в розмірі понад 88 млн гривень.
Дії службової особи зазначеного підприємства кваліфіковані за ч. 3 ст. 212, ст. 219, ч. 2 ст. 364-1 ККУ, санкція за якими передбачає покарання у виді штрафу, розмір якого не може бути меншим за розміром заподіяних державі збитків, а також заборону займати певні посади, конфіскацію майна, арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк від трьох до шести років.