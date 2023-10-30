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В Винницкой области политсила Гройсмана отбирает мандаты у местных депутатов, которые выступают против партийного диктата

Киев • УНН

 • 1073620 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Партия экс-премьера “Украинская стратегия Гройсмана” (УСГ) без каких-либо объяснений пытается лишить мандатов нескольких своих депутатов в Тростянецкой объединенной территориальной громаде. Депутаты против партийного произвола и отстаивают в суде свое законное право представлять избирателей. Об этом корреспонденту УНН сообщил депутат Тростянецкого поселкового совета от УСГ Максим Щуренко.

В Винницкой области политсила Гройсмана отбирает мандаты у местных депутатов, которые выступают против партийного диктата

Детали

По словам Щуренко, решение об отзыве “по народной инициативе” принималось на партийной конференции без какой-либо аргументации. Поэтому депутаты решили обжаловать его в суде.

“Мы судимся. У нас 26 октября, в четверг, состоялся суд. Не знаю, какой он по счету, какое судебное заседание. Уже начали рассматривать дело по существу. Более 2 часов мы доказывали свою правоту и больше всего меня удивило — судья хотел вникнуть в дело и вникнуть в дело по существу. То мы на его вопросы отвечали в полной мере, зато адвокат от партии „Украинская стратегия Гройсмана“ почему-то не знал ответа на большинство вопросов, которые ему задавались”, — пояснил депутат.

Максим Щуренко рассказывает, что сразу же после местных выборов 2020 года партия, фактически, забыла о существовании своих депутатов. Но в конце марта этого года им привезли какого-то куратора и сказали, что теперь этот человек будет определять, как фракция в поселковом совете должна голосовать по некоторым вопросам.

От этого куратора, как отмечает Щуренко, поступило указание воздержаться от голосования за финансовые отчеты поселкового совета. И большинство депутатов отказались его выполнять.

“Перед этим было пять сессий, где мы все единогласно голосовали за выделение средств на проведение каких-то ремонтных работ и так далее, а теперь перед нами отчитываются, что использовали средства, за которые же мы и голосовали, и мы будем удерживаться? А где логика? Ее нет. Соответственно было принято на заседании фракции решение, что мы не будем удерживаться, и я сказал депутатам, что не буду никого заставлять — это ваше исключительное видение. И поэтому семь депутатов, если я правильно помню, голосовали, чтобы поддерживать отчет, один депутат принципиально не явился, потому что он испугался, и один воздержался, так как рекомендовала партия. У нас диктатуры нет, и я никого не могу заставить. Потому что мы — депутаты, за нас голосовали люди и каждый отстаивает интересы своих людей”, — сказал он.

Именно после того, как депутаты проявили свою принципиальность, и был запущен процесс их отзыва.

По словам Щуренко, подобный партийный беспредел происходит и в других населенных пунктах Винницкой области: в Тульчине, Гайсине, Бершади.

При этом, депутат отмечает, что большинство членов партии не поддерживают беззаконие руководства “Украинской стратегии Гройсмана”. Но, в то же время, боятся об этом открыто говорить.

“Я видел, как проходила конференция, — все, как овцы... Руки поднимают, а головы поопускали. Им потом даже стыдно в глаза смотреть. Некоторые, после того как состоялась конференция, звонили и говорили: “Мы не могли иначе поступить, потому что завтра будем на вашем месте. И все. Нам пришлось так голосовать”, — добавил Максим Щуренко.

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