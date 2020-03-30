В Винницкой области проверяют 79 подозрений на коронавирус

"Вчерашний день был посвящен массовому сбору материала для исследований, и сегодня мы ожидаем, что наш лабораторный центр проведет до 200 исследований", - отметил он.

По его словам, состояние больных сейчас стабильное, за исключением ребенка. Также была экстренно госпитализирована 15-летняя девушка с подозрением на коронавирус.

Кроме того, Скальский рассказал о неприятной ситуации, когда один врач, несмотря на проявления заболевания, продолжал работать и успел инфицировать 3 своих коллег и 1 пациента.

"Безответственность и легкомысленное отношение к проблеме является причиной быстрой вспышки коронавирусной инфекции", - подчеркнул глава области.

Ранее он рассказывал, что в области развернуто уже более полутысячи инфекционных коек, а инфекционные отделения больниц обеспечены необходимыми антисептическими и защитными средствами.

Как сообщал УНН, Винницкая область получила финансовую помощь в размере 15 млн грн от Юрия Косюка, владельца компании МХП - производителя курятины "Наша Ряба".

"МХП закупает 19 аппаратов искусственной вентиляции легких в комплекте с монитором пациента и кислородным концентратором для всех больниц Винницкой области, где есть инфекционные отделения.

Кроме того, для Ладыжинской городской больницы, Тульчинской и Тростянецкой районных больниц будут осуществлены закупки средств индивидуальной защиты, поскольку на этих территориях проживает более 65% сотрудников МХП - винничан.

Также МХП будет оказывать помощь в поиске и приобретении всех необходимых средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, путем привлечения собственных специалистов департамента материально-технического обеспечения", - сообщили у Косюка.