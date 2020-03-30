На Вінниччині перевіряють 79 підозр на коронавірус

КИЇВ. 30 березня. УНН. Станом на 30 березня коронавірусна інфекція лабораторно підтверджена у 23 осіб, які перебувають у Вінницькій області. Підозрюють хворобу загалом у 79 осіб. Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, повідомляє УНН.