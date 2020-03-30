На Вінниччині перевіряють 79 підозр на коронавірус

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Станом на 30 березня коронавірусна інфекція лабораторно підтверджена у 23 осіб, які перебувають у Вінницькій області. Підозрюють хворобу загалом у 79 осіб. Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, повідомляє УНН.

“Вчорашній день був присвячений масовому збору матеріалу для досліджень, і сьогодні ми очікуємо, що наш лабораторний центр проведе до 200 досліджень”, — зазначив він.

За його словами, стан хворих нині стабільний, за виключенням дитини. Також була екстрено госпіталізована 15-річна дівчина з підозрою на коронавірус.

Окрім того, Скальський розповів про неприємну ситуацію, коли один лікар, незважаючи на прояви захворювання, продовжував працювати і встиг інфікувати 3 своїх колег та 1 пацієнта.

“Безвідповідальність та легковажне відношення до проблеми є причиною швидкого спалаху коронавірусної інфекції”, — підкреслив очільник області.

Раніше він розповідав, що в області розгорнуто вже понад півтисячі інфекційних ліжок, а інфекційні відділення лікарень забезпечені необхідними антисептичними і захисними засобами.

Як повідомляв УНН, Вінницька область отримала фінансову допомогу обсягом 15 млн грн від Юрія Косюка, власника компанії МХП — виробника курятини “Наша Ряба”.

“МХП закуповує 19 апаратів штучної вентиляції легенів у комплекті з монітором пацієнта і кисневим концентратором для всіх лікарень Вінницької області, де є інфекційні відділення.

Окрім того, для Ладижинської міської лікарні, Тульчинської та Тростянецької районних лікарень будуть здійснені закупівлі засобів індивідуального захисту, оскільки на цих територіях проживає понад 65% співробітників МХП — вінничан.

Також МХП буде надавати допомогу в пошуку та придбанні всіх необхідних засобів індивідуального захисту і медичного обладнання, шляхом залучення власних фахівців департаменту матеріально-технічного забезпечення”, — повідомили у Косюка.

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