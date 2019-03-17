В Винницкой области пытались захватить храм УПЦ

"Пишут все Винницкий СМИ, о том что в Луки Мелешковской выбили двери и разбили Стекло. Но все начиналось с того, что заперли Василия, настоятеля в храме, а ко мне, правячого архиерея применили физическую силу", - написал архиепископ.

Он добавил, что один вышел к представителям ПЦУ поговорить, чтобы услышать их позиции и претензии ко мне, но слушать его никто не захотел.

"Когда приехал Чиркун священник Вл.Симена, он дал команду меня выбросить за ограду церкви. Это так по мирному, они предлагают решать спорные вопросы. Ко мне применили физическую силу и оттеснили к забору, это увидел Василий и прихожане в храме и силой открыли дверь, повредив двери и стекло", - добавил архиерей.

Он добавил видео на своей странице в социальной сети.

Напомним, в Тернопольской области в селе Гнездичное Збаражского района накануне пострадали две женщины из религиозного конфликта. Оба обратились в полицию за причиненные им телесные повреждения.



