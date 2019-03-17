На Вінниччині намагались захопити храм УПЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Вінницькій області в селі Лука-Мелешковська стався конфлікт між віруючими УПЦ та прихильниками ПЦУ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив архіїрей УПЦ Василій Столяр, передає УНН.
“Пишуть всі Вінницький ЗМІ, про то що в Лукі Мелешківській вибили двері і розбили стікло. Але все розпочиналося з того що замкнули о. Василія настоятеля в храмі, а до мене, правячого архієрея примінили фізичну силу”, — написав архієпископ.
Він додав, що один вийшов до представників ПЦУ поговорити, щоб почути їх позиції і які претензії до мене, але слухати його ніхто не захотів.
“Коли приїхав Чиркун священник Вл.Симена, він дав команду мене викинути за огорожу церкви. Це так по мирному, вони пропонують вирішувати спірні питання. До мене примінили фізичну силу і відтіснили до огорожі, це побачив о Васілій і прихожани в храмі і силою відкрили двері, пошкодивши двері і стікло”, — додав архієрей.
Він додав відео на своїй сторінці у соціальній мережі.
Нагадаємо, на Тернопільщині у селі Гніздичному Збаразького району напередодні постраждало дві жінки через релігійний конфлікт. Обоє звернулись до поліції через завдані їм тілесні ушкодження.