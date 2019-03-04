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На Тернопільщині через релігійний конфлікт побили двох жінок

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. На Тернопільщині у селі Гніздичному Збаразького району напередодні постраждало дві жінки через релігійний конфлікт. Обоє звернулись до поліції через завдані їм тілесні ушкодження. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр ГУ Нацполіції в Тернопільській області.

“Третього березня до чергової частини Збаразького відділення поліції надійшло повідомлення від медика Тернопільської університетської лікарні про те, що для надання допомоги із діагнозом забій м’яких тканин кута нижньої щелепи звернулася 44-річна жителька села Гніздичне”, - йдеться у повідомленні.

Як розповіла жінка, тілесні ушкодження того дня їй наніс тернополянин, 1993 року народження, під час словесного конфлікту поблизу храму у селі Гніздичне.

Відомості за цим фактом було внесено до ЄРДР і кваліфіковано як умисне легке тілесне ушкодження.

“Того ж дня до поліцейських надійшла заява ще від однієї жительки Гніздичного. 44-річна жінка скаржилася, що священик ПЦУ завдав їй фізичного болю. Кримінальне провадження розпочато за частиною 1 статті 126 ККУ (побої і мордування)”, - додали у відомстві.

Наразі триває досудове розслідування.

Як повідомляє поліція, конфлікт між жителями села Гніздичне Збаразького району триває вже довго, зокрема через неузгодженість часу почергової відправи богослужінь у місцевому храмі, де більшість селян висловилися за перехід до Православної церкви України.

Як повідомляв УНН, у громаді на Буковині сталася бійка через перехід до ПЦУ.

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