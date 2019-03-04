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В Тернопольской области из-за религиозного конфликта избили двух женщин

В Тернопольской области из-за религиозного конфликта избили двух женщин

Киев  •  УНН

 • 8075 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Тернопольской области в селе Гнездичное Збаражского района накануне пострадали две женщины из религиозный конфликт. Оба обратились в полицию за причиненные им телесные повреждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГУ Нацполиции в Тернопольской области.

"Третьего марта в дежурную часть Збаражского отделения полиции поступило сообщение от медика Тернопольской университетской больницы о том, что для оказания помощи с диагнозом ушиб мягких тканей угла нижней челюсти обратилась 44-летняя жительница села Гнездичное", - говорится в сообщении.

Как рассказала женщина, телесные повреждения в тот день ей нанес жителя Тернополя, 1993 года рождения, во время словесного конфликта вблизи храма в селе Гнездичное.

Сведения по данному факту были внесены в ЕРДР и квалифицировано как умышленное легкое телесное повреждение.

"В тот же день к полицейским поступило заявление еще от одной жительницы Гнездичного. 44-летняя женщина жаловалась, что священник ПЦУ нанес ей физическую боль. Уголовное производство начато по части 1 статьи 126 УК (побои и истязания)", - добавили в ведомстве.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Как сообщает полиция, конфликт между жителями села Гнездичное Збаражского района продолжается уже долго, в частности из-за несогласованности времени поочередной службы богослужений в местном храме, где большинство крестьян высказались за переход к Православной церкви Украины.

Как сообщал УНН, в обществе на Буковине произошла драка из-за перехода к ПЦУ.

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