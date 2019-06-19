В Винницкой области мужчина убил жену и застрелился сам
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В Винницкой области устанавливаются обстоятельства смерти супругов. Вероятно, мужчина убил жену, после чего застрелился сам. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Событие произошло в одном из сел Ямпольского района. В жилом доме обнаружены тела хозяев дома.
На теле женщины 1978 года рождения обнаружено огнестрельное ранение в область грудной клетки. У мужчины 1976 года рождения - огнестрельное ранение головы. Предварительно установлено, что мужчина застрелился сам. Рядом с телом хозяина лежало охотничье гладкоствольное ружье "Иж-17".
Обстановка вещей в доме не нарушена, а входная дверь была заперта изнутри. Предварительно предполагается, что мужчина застрелил жену, после чего покончил с собой.
Начато расследование. Устанавливаются обстоятельства и причины совершения преступления.
Напомним, в Херсонской области пенсионер застрелил супругов.