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На Вінниччині чоловік вбив дружину та застрелився сам

Київ • УНН

 • 39822 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. У Вінницькій області встановлюються обставини смерті подружжя. Ймовірно, чоловік вбив дружину, після чого застрелився сам. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

На Вінниччині чоловік вбив дружину та застрелився сам

Подія сталася в одному з сіл Ямпільського району. У житловому будинку виявлені тіла господарів оселі.

На тілі жінки 1978 року народження виявлене вогнепальне поранення в область грудної клітки. У чоловіка 1976 року народження – вогнепальне поранення голови. Попередньо встановлено, що чоловік застрелився сам. Поряд з тілом господаря лежала мисливська гладкоствольна рушниця "Іж-17".

Обстановка речей у будинку не порушена, а вхідні двері були замкнені зсередини. Попередньо припускається, що чоловік застрелив дружину, після чого покінчив із собою.

Розпочато розслідування. Встановлюються обставини та причини скоєння злочину.

Нагадаємо, на Херсонщині пенсіонер застрелив подружжя.

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