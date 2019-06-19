На Вінниччині чоловік вбив дружину та застрелився сам
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У Вінницькій області встановлюються обставини смерті подружжя. Ймовірно, чоловік вбив дружину, після чого застрелився сам. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася в одному з сіл Ямпільського району. У житловому будинку виявлені тіла господарів оселі.
На тілі жінки 1978 року народження виявлене вогнепальне поранення в область грудної клітки. У чоловіка 1976 року народження – вогнепальне поранення голови. Попередньо встановлено, що чоловік застрелився сам. Поряд з тілом господаря лежала мисливська гладкоствольна рушниця "Іж-17".
Обстановка речей у будинку не порушена, а вхідні двері були замкнені зсередини. Попередньо припускається, що чоловік застрелив дружину, після чого покінчив із собою.
Розпочато розслідування. Встановлюються обставини та причини скоєння злочину.
Нагадаємо, на Херсонщині пенсіонер застрелив подружжя.