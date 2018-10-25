В Винницкой области мужчина дважды попал за решетку за одно правонарушение

"Проведенной проверкой органами прокуратуры Винницкой области установлено, что в мая 2018 года данное лицо Шаргородским районным судом признано виновным в совершении административного правонарушения и назначено наказание в виде 7 суток административного ареста, которое он отбыл в установленном порядке в изоляторе временного содержания №5 ГУНП в Винницкой области", - написал Лысенко.



По его словам, после отбытия админареста в июле текущего года мужчину снова задержали работники Шаргородского отдела полиции за правонарушение, за которое в мае он уже понес ответственность, и без основания, повторно удерживали в ИВС.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В колонии на Киевщине узники свободно пользовались Интернетом



"По данному факту органами прокуратуры области зарегистрировано уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины", - добавил он.



Как сообщал УНН, в Луцке преступника, виновного в смерти несовершеннолетнего, увидели на свободе. В полиции пояснили, что в учреждении исполнения наказаний для осужденного не хватило свободного места.



