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В Винницкой области мужчина дважды попал за решетку за одно правонарушение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. В Шаргородском районе Винницкой области полицейские незаконно дважды применили админарест к мужчине за содеянное одно правонарушение. Об этом в Facebook сообщил представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.

"Проведенной проверкой органами прокуратуры Винницкой области установлено, что в мая 2018 года данное лицо Шаргородским районным судом признано виновным в совершении административного правонарушения и назначено наказание в виде 7 суток административного ареста, которое он отбыл в установленном порядке в изоляторе временного содержания №5 ГУНП в Винницкой области", - написал Лысенко.

По его словам, после отбытия админареста в июле текущего года мужчину снова задержали работники Шаргородского отдела полиции за правонарушение, за которое в мае он уже понес ответственность, и  без основания, повторно удерживали в ИВС.

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"По данному факту органами прокуратуры области зарегистрировано уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины", - добавил он.

Как сообщал УНН, в Луцке преступника, виновного в смерти несовершеннолетнего, увидели на свободе. В полиции пояснили, что в учреждении исполнения наказаний для осужденного не хватило свободного места.

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