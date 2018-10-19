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На Волині злочинця відпустили з колонії, бо не було вільних місць

На Волині злочинця відпустили з колонії, бо не було вільних місць

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У Луцьку злочинця, винного у смерті неповнолітнього, побачили на свободі. У поліції пояснили, що в установі виконання покарань для засудженого не вистачило вільного місця. Про це повідомив заступник Генерального прокурора Євген Єнін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Злочинець, винний у смерті неповнолітнього, вирок відносно якого вступив у законну силу, мабуть думав, що "вирішив всі свої питання", спокійно розгулюючи вулицями Луцьку, а не тюремними коридорами, бо – вдумайтесь! – в установі виконання покарань для нього "не вистачило" вільного місця", – написав Єнін.

За його словами, родичі загиблого стикнулися зі злочинцем прямо на вулиці. У поліції їм пояснили, що у колонії відсутні вільні місця. У ситуацію втрутилася ГПУ.

Єнін повідомив, що засудженого вже етапували до місця виконання покарань – до виправної колонії. А щодо працівників Нацполіції порушили службове розслідування.

"Усі регіональні прокуратури отримали доручення перевірити стан дотримання законності у сфері виконання покарань у вигляді позбавлення волі та арешту", – зазначив заступник голови ГПУ.

Нагадаємо, у Харкові вийшла на свободу довічно ув'язнена Любов Кушинська, яку раніше помилував Президент. 

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