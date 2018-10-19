На Волині злочинця відпустили з колонії, бо не було вільних місць

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У Луцьку злочинця, винного у смерті неповнолітнього, побачили на свободі. У поліції пояснили, що в установі виконання покарань для засудженого не вистачило вільного місця. Про це повідомив заступник Генерального прокурора Євген Єнін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.