На Волині злочинця відпустили з колонії, бо не було вільних місць
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У Луцьку злочинця, винного у смерті неповнолітнього, побачили на свободі. У поліції пояснили, що в установі виконання покарань для засудженого не вистачило вільного місця. Про це повідомив заступник Генерального прокурора Євген Єнін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Злочинець, винний у смерті неповнолітнього, вирок відносно якого вступив у законну силу, мабуть думав, що "вирішив всі свої питання", спокійно розгулюючи вулицями Луцьку, а не тюремними коридорами, бо – вдумайтесь! – в установі виконання покарань для нього "не вистачило" вільного місця", – написав Єнін.
За його словами, родичі загиблого стикнулися зі злочинцем прямо на вулиці. У поліції їм пояснили, що у колонії відсутні вільні місця. У ситуацію втрутилася ГПУ.
Єнін повідомив, що засудженого вже етапували до місця виконання покарань – до виправної колонії. А щодо працівників Нацполіції порушили службове розслідування.
"Усі регіональні прокуратури отримали доручення перевірити стан дотримання законності у сфері виконання покарань у вигляді позбавлення волі та арешту", – зазначив заступник голови ГПУ.
Нагадаємо, у Харкові вийшла на свободу довічно ув'язнена Любов Кушинська, яку раніше помилував Президент.