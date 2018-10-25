На Вінниччині чоловік двічі потрапив за ґрати за одне правопорушення

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Шаргородському районі Вінницької області поліцейські незаконно двічі застосували адмінарешт до чоловіка за скоєне одне правопорушення. Про це у Facebook повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.

"Проведеною перевіркою органами прокуратури Вінницької області установлено, що у травні 2018 року дану особу Шаргородським районним судом визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення та призначено стягнення у виді 7 діб адміністративного арешту, яке він відбув у встановленому порядку в ізоляторі тимчасового тримання №5 ГУНП у Вінницькій області", - написав Лисенко.

За його словами, після відбуття адмінарешту у липні поточного року чоловіка знову затримали працівники Шаргородського відділу поліції за правопорушення, за яке в травні він уже поніс відповідальність, та безпідставно, повторно утримували в ІТТ.

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"За вказаним фактом органами прокуратури Вінницької області зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України", - додав він. 

Як повідомляв УНН, у Луцьку злочинця, винного у смерті неповнолітнього, побачили на свободі. У поліції пояснили, що в установі виконання покарань для засудженого не вистачило вільного місця.

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