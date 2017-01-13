На вынужденных каникулах останутся школьники отдельных районов из 5 областей Украины

Так, в Запорожье с понедельника почти во всех 559 школах области возобновляются занятия. Исключением является одно учебное заведение в Михайловском районе, где планируется возвращение детей к занятиям 18 января, передает корреспондент УНН.

В Житомирской области на карантине остается Попельнянский район до 23 января из-за превышения эпидпорога. Как сообщили УНН в Департаменте образования и науки Житомирской ОГА, в некоторых районах обучение началось еще с 10 числа - таким образом школьники "отрабатывают" пребывание на карантине.

Все школы Херсонской области заработают 16 января. Единственное исключение - школы Генического района, в них до 22 января каникулы. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник Департамента образования и науки Херсонской ОГА Евгений Криницкий.

В Кировоградской области дети г. Александрия. 16 января тоже останутся дома. Как сообщили в пресс-службе Александрийского городского совета, в городе количество больных гриппом и ОРВИ пока не уменьшается. Обучение приостановлено во всех учебных заведениях города. Восстановить его планируется с 17 января.

Учебный процесс уже восстановили в Хмельницком во всех школьных и внешкольных учебных заведениях с 10 января, а остальные школы области начнут обучение с 16-17 января. Исключение составляет Красиловский район - там школьники сядут за парты с 18 января. Как сообщили УНН в департаменте образования и науки Хмельницкой ОГА, превышение эпидпорога в области не зафиксировано. По состоянию на 13 января 2017 годв в общеобразовательных УЗ области карантина нет. Всего в Хмельницкой области функционирует 781 дошкольное УЗ и 756 общеобразовательных УЗ.

В Ужгороде и Ужгородском районе на Закарпатье все ученики выходят на обучение в понедельник, сообщили УНН в Ужгородском горсовете. Однако в области, по словам директора департамента образования и науки Закарпатской ОГА Анны Сопковой, 16 января за парты сядет подавляющее большинство школьников. Точная информация пока неизвестна.

В Ровенской области же с понедельника, 16 января, все учебно-воспитательные заведения возобновят обучение. Такое решение приняли сегодня в районах и городах области соответствующие комиссии, сообщили корреспонденту УНН в пресс-службе Ровенской ОГА. За последнюю неделю в областном центре и области уменьшилось количество больных гриппом и ОРВИ.

Также обучение восстанавливается в полном объеме с понедельника во Львовской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Одесской областях. По Донецкой области данные по карантину пока неизвестны.