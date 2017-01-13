На вынужденных каникулах останутся школьники отдельных районов из 5 областей Украины

ukru
12 марта, 19:49 • 72708 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 116654 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 112587 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 110120 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 137020 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 113608 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 120769 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130273 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140364 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144637 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В пункте пропуска "Шегини" до мая замедлят оформление грузов: названа причина

В пункте пропуска "Шегини" до мая замедлят оформление грузов: названа причина

12 марта, 15:50 • 22436 просмотра
"Алексей Порошенко должен вернуться в Украину!" - военные открыли сбор на покупку билетов домой для сыновей политиков

"Алексей Порошенко должен вернуться в Украину!" - военные открыли сбор на покупку билетов домой для сыновей политиков

12 марта, 16:32 • 28585 просмотра
В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

12 марта, 17:32 • 39784 просмотра
В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

20:50 • 28945 просмотра
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

20:59 • 32298 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 72708 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 116654 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 103143 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 110445 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 137020 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 137741 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 145850 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 150728 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 149188 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 152545 просмотра
Актуальное
На вынужденных каникулах останутся школьники отдельных районов из 5 областей Украины

На вынужденных каникулах останутся школьники отдельных районов из 5 областей Украины

Киев • УНН

 • 10544 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Из-за карантина на вынужденных каникулах в понедельник, 16 января, останутся школьники отдельных районов и городов из пяти областей Украины. Во Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской и Днепропетровской областях за парты сядут дети всех школ, а в Хмельницкой области каникулы закончатся 16-18 января по плану, сообщает УНН.

Так, в Запорожье с понедельника почти во всех 559 школах области возобновляются занятия. Исключением является одно учебное заведение в Михайловском районе, где планируется возвращение детей к занятиям 18 января, передает корреспондент УНН.

В Житомирской области на карантине остается Попельнянский район до 23 января из-за превышения эпидпорога. Как сообщили УНН в Департаменте образования и науки Житомирской ОГА, в некоторых районах обучение началось еще с 10 числа - таким образом школьники "отрабатывают" пребывание на карантине.

Все школы Херсонской области заработают 16 января. Единственное исключение - школы Генического района, в них до 22 января каникулы. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник Департамента образования и науки Херсонской ОГА Евгений Криницкий.

В Кировоградской области дети г. Александрия. 16 января тоже останутся дома. Как сообщили в пресс-службе Александрийского городского совета, в городе количество больных гриппом и ОРВИ пока не уменьшается. Обучение приостановлено во всех учебных заведениях города. Восстановить его планируется с 17 января.

Учебный процесс уже восстановили в Хмельницком во всех школьных и внешкольных учебных заведениях с 10 января, а остальные школы области начнут обучение с 16-17 января. Исключение составляет Красиловский район - там школьники сядут за парты с 18 января. Как сообщили УНН в департаменте образования и науки Хмельницкой ОГА, превышение эпидпорога в области не зафиксировано. По состоянию на 13 января 2017 годв в общеобразовательных УЗ области карантина нет. Всего в Хмельницкой области функционирует 781 дошкольное УЗ и 756 общеобразовательных УЗ.

В Ужгороде и Ужгородском районе на Закарпатье все ученики выходят на обучение в понедельник, сообщили УНН в Ужгородском горсовете. Однако в области, по словам директора департамента образования и науки Закарпатской ОГА Анны Сопковой, 16 января за парты сядет подавляющее большинство школьников. Точная информация пока неизвестна.

В Ровенской области же с понедельника, 16 января, все учебно-воспитательные заведения возобновят обучение. Такое решение приняли сегодня в районах и городах области соответствующие комиссии, сообщили корреспонденту УНН в пресс-службе Ровенской ОГА. За последнюю неделю в областном центре и области уменьшилось количество больных гриппом и ОРВИ.

Также обучение восстанавливается в полном объеме с понедельника во Львовской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Одесской областях. По Донецкой области данные по карантину пока неизвестны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы