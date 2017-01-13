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На вимушених канікулах залишаться школярі окремих районів з 5 областей України

На вимушених канікулах залишаться школярі окремих районів з 5 областей України

Київ • УНН

 • 10544 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Через карантин на вимушених канікулах у понеділок, 16 січня, залишаться школярі окремих районів і міст з п'яти областей України. У Львівській, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській і Дніпропетровській областях за парти сядуть діти всіх шкіл, а у Хмельницькій області канікули закінчаться 16-18 січня за планом, повідомляє УНН.

Так, на Запоріжжі з понеділка майже в усіх 559 школах області поновлюються заняття. Винятком є один навчальний заклад у Михайлівському районі, де планується повернення дітей до занять 18 січня, передає кореспондент УНН.

У Житомирській області на карантині залишається Попільнянський район до 23 січня через перевищений епідпоріг. Як повідомили УНН в Департаменті освіти і науки Житомирської ОДА, у деяких районах навчання розпочалось ще з 10 числа - таким чином школярі "відпрацьовують" перебування на карантині.

Всі школи Херсонщини запрацюють 16 січня. Єдине виключення - школи Генічеського району, в них до 22 січня канікули. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник Департаменту освіти і науки Херсонської ОДА Євгеній Криницький.

На Кіровоградщині діти м. Олександрія 16 січня теж залишаться вдома. Як поінформували у прес-службі Олександрійської міської ради, в місті кількість хворих на грип та ГРВІ поки не зменшується. Навчання призупинено у всіх навчальних закладах міста. Відновити його планується з 17 січня.

Навчальний процес вже відновили у Хмельницькому у всіх шкільних і позашкільних навчальних закладах з 10 січня, а решта шкіл області розпочнуть навчання з 16-17 січня. Виключення складає Красилівський район – там школярі сядуть за парти з 18 січня. Як повідомили УНН у департаменті освіти і науки Хмельницької ОДА, перевищення епідпорогу в області не зафіксовано. Станом на 13 січня 2017 року в загальноосвітніх НЗ області карантину немає. Всього у Хмельницькій області функціонує 781 дошкільний НЗ та 756 загальноосвітніх НЗ.

В Ужгороді і Ужгородському районі на Закарпатті усі учні виходять на навчання у понеділок, повідомили УНН в Ужгородській міськраді. Проте в області, за словами директора департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА Ганни Сопкової, 16 січня за парти сяде переважна більшість школярів. Точна інформація наразі невідома.

На Рівненщині ж з понеділка, 16 січня, усі навчально-виховні заклади відновлять навчання. Таке рішення ухвалили сьогодні у районах та містах області відповідні комісії, повідомили кореспонденту УНН у прес-службі Рівненської ОДА. За останній тиждень в обласному центрі і області зменшилася кількість хворих на грип і ГРВІ.

Також навчання відновлюється у повному обсязі з понеділка у Львівській, Дніпропетровській, Івано-Франківській і Одеській областях. По Донецькій області дані по карантину наразі невідомі.

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