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7 марта, 06:35 • 101342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 130204 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 140183 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127833 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128963 просмотра

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6 марта, 07:39 • 130871 просмотра

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По требованию Кличко, НАБУ открыло уголовное дело, чтобы проверить заявление Богдана

По требованию Кличко, НАБУ открыло уголовное дело, чтобы проверить заявление Богдана

Киев  •  УНН

 • 19869 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. После того, как мэр Киева Виталий Кличко потребовал от НАБУ проверить обвинения Богдана, Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту возможного предложения 20 млн долларов в качестве взятки главе Офиса Президента Андрею Богдану. Информацию об этом официально подтвердили в пресс-службе НАБУ, сообщает УНН

“В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ начали расследование по фактам, изложенным в заявлении мэра Виталия Кличко относительно возможного совершения уголовного коррупционного правонарушения, подследственного НАБУ. Предварительная правовая квалификация ч.1 ст.369 УК Украины („Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу“)”, — сообщили в прес-службе.

Ранее мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко просил Национальное антикоррупционное бюро открыть дело по факту возможного предложения 20 млн долларов в качестве взятки главе Офиса Президента Андрею Богдану.

Напомним, Богдан заявил, что один из адвокатов “смотрящих” по Киеву предложил ему половину от 40 млн долларов за определенную помощь.

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