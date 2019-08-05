По требованию Кличко, НАБУ открыло уголовное дело, чтобы проверить заявление Богдана
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. После того, как мэр Киева Виталий Кличко потребовал от НАБУ проверить обвинения Богдана, Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту возможного предложения 20 млн долларов в качестве взятки главе Офиса Президента Андрею Богдану. Информацию об этом официально подтвердили в пресс-службе НАБУ, сообщает УНН.
“В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ начали расследование по фактам, изложенным в заявлении мэра Виталия Кличко относительно возможного совершения уголовного коррупционного правонарушения, подследственного НАБУ. Предварительная правовая квалификация ч.1 ст.369 УК Украины („Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу“)”, — сообщили в прес-службе.
Ранее мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко просил Национальное антикоррупционное бюро открыть дело по факту возможного предложения 20 млн долларов в качестве взятки главе Офиса Президента Андрею Богдану.
Напомним, Богдан заявил, что один из адвокатов “смотрящих” по Киеву предложил ему половину от 40 млн долларов за определенную помощь.