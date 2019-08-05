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На вимогу Кличко, НАБУ відкрило кримінальну справу, щоб перевірити заяву Богдана

На вимогу Кличко, НАБУ відкрило кримінальну справу, щоб перевірити заяву Богдана

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Після того, як мер Києва Віталій Кличко зажадав від НАБУ перевірити звинувачення Богдана, Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактом можливого пропозиції 20 млн доларів в якості хабара голові Офісу Президента Андрію Богдану. Інформацію про це офіційно підтвердили в прес-службі НАБУ, повідомляє УНН.

“У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ розпочали розслідування за фактами, викладеними в заяві мера Віталія Кличка щодо можливого вчинення кримінального корупційного правопорушення, підслідного НАБУ. Попередня правова кваліфікація ч.1 ст.369 КК України („Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі“)”, — повідомили в прес-службі.

Раніше мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко просив Національне антикорупційне бюро відкрити справу за фактом можливого пропозиції 20 млн доларів в якості хабара голові Офісу Президента Андрію Богдану.

Нагадаємо, Богдан заявив, що один з адвокатів “смотрящих” по Києву запропонував йому половину від 40 млн доларів за певну допомогу.

Українські Національні Новини

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