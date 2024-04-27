Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
На выходных в Украине будет днем до +23°
Эрдоган перенес свой визит в США
В Днепре слышны взрывы
Детям-сиротам на ВОТ выдают паспорта РФ - омбудсмен
российская агрессия является международной проблемой - генерал Браун
Байден проводит самую масштабную реформу экспорта оружия за десятилетие
В Харькове из-за обстрела ранена пациентка больницы
Китай пытался повлиять на выборы в США - Блинкен
Возле Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,8
Из-за российской ракетной атаки по Украине Польша подняла в небо самолеты
Популярные
На Ивано-Франковщине раздаются взрывы
Воздушная тревога по всей Украине: россияне запустили две крылатые ракеты, есть угроза баллистики
В Харькове умер полковник полиции Александр Иванов, который попал под повторную атаку "шахедов"
Депутат из Эстории начал велопробег из Таллинна в Киев, чтобы собрать деньги для ВСУ
Херсонское направление: россияне прорвали оборону в Кисловке - DeepState
Публикации
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Восстановление за счет ВСУ
На выходных в Украине будет днем до +23°
На выходных, 27-28 апреля, в Украине установится теплая погода с температурой до +23°C днем, а в некоторых регионах ожидаются небольшие осадки.
Эрдоган перенес свой визит в США
Запланированный визит президента Турции Эрдогана в США был отложен из-за конфликта в расписании, но диалог на высоком уровне между двумя странами продолжится.
В Днепре слышны взрывы
В Днепре, Украина, прогремели взрывы, вызвавшие воздушную тревогу в регионе.
Детям-сиротам на ВОТ выдают паспорта РФ - омбудсмен
Российские оккупанты выдают российские паспорта 14-летним детям-сиротам на временно оккупированных территориях Украины, пытаясь стереть их украинскую идентичность.
российская агрессия является международной проблемой - генерал Браун
Россия быстро восстанавливает свои вооруженные силы, и ее агрессия против Украины стала международной проблемой, считает генерал Чарльз Браун.
Байден проводит самую масштабную реформу экспорта оружия за десятилетие
Администрация Байдена ужесточает правила экспорта гражданского оружия в 36 стран, чтобы предотвратить его использование для совершения преступлений и нарушений прав человека.
В Харькове из-за обстрела ранена пациентка больницы
Женщина среднего возраста, пациентка харьковской больницы, была ранена осколками стекла, когда российские ракеты нанесли удар по Салтовскому району, разбив окна в медицинском учреждении.
Китай пытался повлиять на выборы в США - Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты имеют доказательства того, что Китай пытался повлиять и, возможно, вмешаться в американские выборы этой осенью, что он считает абсолютно неприемлемым.
Возле Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 баллов произошло в 104 километрах от побережья города Тайчжун на Тайване на глубине 20 километров.
Из-за российской ракетной атаки по Украине Польша подняла в небо самолеты
Польша подняла в воздух истребители из-за российской ракетной атаки на Украину, отслеживая ситуацию и принимая необходимые меры для обеспечения безопасности воздушного пространства.