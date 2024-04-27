На выходных в Украине будет днем до +23°

На выходных 27-28 апреля в Украине воцарится типичная для конца апреля температура, погода будет теплой, а осадки в виде небольших дождей ожидаются лишь в отдельных регионах. Об этом УНН пишет с оглядкой на прогнозы синоптиков.

Детали

По данным синоптиков, последняя апрельская суббота будет облачной с прояснениями, осадков в этот день не предвидится.

На востоке и юго-востоке воздух прогреется до +21...+23 °C (ночью - до +12...+14 °C).

В южных регионах, центре, а также в Сумской области и Закарпатье термометры покажут +18...+20 °C (ночью - +5...+8 °C), в северных и восточных регионах - +16...+18 °C (ночью - +3...+5 °C).

В Винницкой и Житомирской областях в ночь на 28 апреля на поверхности почвы ожидается 0...+3 °C.

Солнечная погода помогает украинской энергосистеме, но дефицит сохраняется - Укрэнерго