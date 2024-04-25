Солнечная погода помогает украинской энергосистеме, но дефицит сохраняется - Укрэнерго

Потепление способствует уменьшению потребления электроэнергии в Украине. Но в энергосистеме сохраняется дефицит. Украина продолжает большую часть суток получать аварийную помощь от Европы. Есть ограничения в Харьковской области и на Криворожье. Об этом сообщили в четверг в НЭК "Укрэнерго", призвав к экономному потреблению, пишет УНН.

Потребление

Сегодня в 09:30 потребление на 10% ниже, чем вчера в это же время.

В то же время большую часть суток в энергосистеме сохраняется дефицит электроэнергии. Из-за повреждений, нанесенных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть все потребности потребителей.

Вчера, 23 апреля, суточный максимум потребления был зафиксирован в утренние часы. Он был на 6,4% выше, чем 22 апреля. Вечером, с 17:00 до 22:00, уровень потребления снижался из-за ограничения мощности для бизнеса и промышленности.

Ограничения

В течение суток действуют ограничения потребления в Харьковской области. На утро обесточены около 205 тысяч бытовых потребителей. Также круглосуточно ограничено потребление для промышленности на Криворожье.

Аварийная помощь

Сегодня, 25 апреля, Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден четвертый день подряд привлекать аварийную помощь большую часть суток из энергосистем европейских стран. Однако, сегодня ее общий объем несколько меньше, чем вчера, благодаря увеличению производства на солнечных электростанциях.

Всех потребителей призвали экономно потреблять электроэнергию. А промышленность - максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать, при наличии, альтернативные источники питания.

Производство

Включен в работу после аварийного ремонта один блок на тепловой электростанции.

Солнечная погода способствует активной работе электростанций на ВИЭ.

Импорт и экспорт

Импорт: в течение почти всех суток, за исключением ночных часов, из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 12 786 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 675 МВт.

Экспорт: не запланировано

Обесточивание

Из-за непогоды обесточены на утро 2 800 потребителей в Киевской области.

По другим причинам на утро обесточены 399 населенных пунктов.

Из-за боевых действий: есть обесточивание в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской областях.

По техническим причинам: есть обесточивание в Сумской и Черниговской областях.