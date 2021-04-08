На выходных в Украине потеплеет до 20 градусов - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Осадки до конца недели в Украине стихнут, температура поднимется до 20 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, в последующие трое суток преимущественно без осадков.
Температура завтра ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 6-11° тепла; 10-11 апреля ночью от 4° тепла до 2° мороза, днем 12-17° тепла, в воскресенье в западных областях до 20°.
Дополнение
В Киевской области завтра без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-3° мороза, днем 8-11° тепла.
Добавим, апрель в Киеве начался с температурного рекорда.