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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 29173 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 44599 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 103988 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 140066 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193057 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
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2 марта, 18:35 • 277598 просмотра

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На выходных в Украине потеплеет до 20 градусов - синоптики

На выходных в Украине потеплеет до 20 градусов - синоптики

Киев  •  УНН

 • 20924 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Осадки до конца недели в Украине стихнут, температура поднимется до 20 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, в последующие трое суток преимущественно без осадков.

Температура завтра ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 6-11° тепла; 10-11 апреля ночью от 4° тепла до 2° мороза, днем 12-17° тепла, в воскресенье в западных областях до 20°.

Дополнение

В Киевской области завтра без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-3° мороза, днем 8-11° тепла.

Добавим, апрель в Киеве начался с температурного рекорда.

Украинские Национальные Новости

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