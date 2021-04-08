На вихідних в Україні потепліє до 20 градусів - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Опади до кінця тижня в Україні стихнуть, температура підніметься до 20 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, у наступні три доби переважно без опадів.
Температура завтра вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 6-11° тепла; 10-11 квітня вночі від 4° тепла до 2° морозу, вдень 12-17° тепла, в неділю в західних областях до 20°.
Доповнення
На Київщині завтра без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-3° морозу, вдень 8-11° тепла.
Додамо, квітень у Києві почався з температурного рекорду.