На вихідних в Україні потепліє до 20 градусів - синоптики

Деталі

За прогнозом синоптиків, у наступні три доби переважно без опадів.

Температура завтра вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 6-11° тепла; 10-11 квітня вночі від 4° тепла до 2° морозу, вдень 12-17° тепла, в неділю в західних областях до 20°.

Доповнення

На Київщині завтра без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-3° морозу, вдень 8-11° тепла.

Додамо, квітень у Києві почався з температурного рекорду.