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На восстановление пленного моряка Сороки после операции уйдет год - адвокат

Киев • УНН

 • 9977 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. На восстановление функций руки украинского военнопленного моряка Василия Сороки, который был прооперирован в России 18 марта, понадобится около года. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин на своей странице в Facebook, передает УНН.

На восстановление пленного моряка Сороки после операции уйдет год - адвокат

В сообщении адвокат отметил, что ранение руки оказалось серьезнее, чем предполагалось при обследовании: сухожилия сгибателей 2-4 пальцев руки были не просто повреждены осколком, а напрочь отсутствовали.

"Врачи при операции, сделав разрез, увидив полное отсутствие искомых сухожилий, опешили: "А где они?" Но паники не было, все обошлось профессиональными действиями. В итоге сделана пересадка частей здоровых сухожилий на недостающее место. Операция длилась более трех часом", - написал Бадамшин.

Также он сообщил, что осколков оказалось больше, чем было обнаружено при обследовании. Всего хирурги извлекли 8 осколков.

"Вечером того же дня Василия вернули в СИЗО. Температуры нет. Антибиотики дают. Перевязки делали 18, 19, 20 марта, далее 1 раз в 3-4 дня. Швы снимать будут за 2 недели в СИЗО. Гипс (лангету) должны снять за 5-6 недель. Сухожилия будут заживать полгода-год. Боли есть, но есть и надежда на выздоровление и восстановление функций руки", - сообщил адвокат.

Напомним, раненого военнопленного украинского моряка Василия Сороку прооперировали.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, потом их переместили в российские СИЗО в Москве.

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