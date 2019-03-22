На відновлення полоненого моряка Сороки після операції піде рік - адвокат

У повідомленні адвокат зауважив, що поранення руки виявилось серйознішим, ніж передбачалося при обстеженні: сухожилля згиначів 2-4 пальців руки були не просто пошкоджені осколком, а геть відсутні.

"Лікарі при операції, зробивши розріз, побачили повну відсутність сухожиль і остовпіли: "А де вони?" Але паніки не було, все обійшлося професійними діями. У підсумку зроблена пересадка частин здорових сухожиль на відсутнє місце. Операція тривала понад 3 години", - написав Бадамшин.

Також він повідомив, що осколків виявилося більше, ніж було виявлено при обстеженні. Всього хірурги витягли 8 осколків.

"Увечері того ж дня Василя повернули до СІЗО. Температури немає. Антибіотики дають. Перев'язки робили 18, 19, 20 березня, далі 1 раз у 3-4 дні. Шви знімати будуть за 2 тижні в СІЗО. Гіпс (лангету) мають зняти за 5-6 тижнів. Сухожилля будуть гоїтися півроку-рік. Болі є, але є і надія на одужання та відновлення функцій руки", - повідомив адвокат.

Нагадаємо, пораненого військовополоненого українського моряка Василя Сороку прооперували.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували у Крим, згодом їх перемістили до російських СІЗО у Москві.