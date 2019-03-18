На отдаленном острове обнаружили таинственные горные породы

Остров - вулканической природы, "родом" из океанической коры. Но таинственные породы происходят из континентальной коры, а точнее - из дельты реки или пляжа.

"Это не похоже на то, что могло образоваться на таком острове", - указала геохимик из Земной обсерватории Ламонта-Доэрти в Колумбийском университете Корнелия Класс.

Класс недавно возглавила научную экспедицию на остров для изучения сообщений об обнаружении здесь кварцита - горной породы, состоящей преимущественно из кварца. "Там (на острове - ред.) нет ничего, что могло бы создать кварцит", - сказала Класс.

Речь идет об острове Анжуан, который является одним из Коморских островов в Индийском океане. На нем проживает около 277 тысяч человек. Анжуан сформировался так же, как Гавайские острова.

Напомним, на севере Японии исчез остров, и никто не заметил.