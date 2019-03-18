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На віддаленому острові виявили таємничі гірські породи

Київ • УНН

 • 16595 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. На крихітному острові Анжуан між Мадагаскаром і східним узбережжям Африки вчені виявили пласт гірських порід, якого там не мало бути. Про це УНН повідомляє з посиланням на Live Science.

На віддаленому острові виявили таємничі гірські породи

Острів - вулканічної природи, "родом" з океанічної кори. Але таємничі породи походять з континентальної кори, а точніше - з дельти річки або пляжу.

"Це не схоже на те, що могло утворитися на такому острові", - вказала геохімік із Земної обсерваторії Ламонта-Доерті в Колумбійському університеті Корнелія Класс.

Класс недавно очолила наукову експедицію на острів, для вивчення повідомлень про виявлення тут кварциту - гірської породи, що складається переважно з кварцу. "Там (на острові - ред.) немає нічого, що могло б утворити кварцит", - сказала Класс.

Йдеться про острів Анжуан, який є одним з Коморських островів в Індійському океані. На ньому проживає близько 277 тисяч осіб. Анжуан сформувався так само, як Гавайські острови. 

Нагадаємо, на півночі Японії зник острів, і ніхто не помітив.

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