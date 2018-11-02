На півночі Японії зник острів, і ніхто не помітив
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На північ від Хоккайдо біля берегів Курил "зник" невеликий японський острів, передає УНН з посиланням на The Guardian.
Острів під назвою Есанбе Ханакіта Кодзіма є одним з 158 безлюдних островів, яким уряд Японії дав назви в 2014 році з метою означити свою територіальну межу та розширити виняткову економічну зону.
Як пише видання, жителі селища на сусідньому острові, розташованого за 500 метрів від острова, навіть не помітили його зникнення.
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Про можливе зникнення острову повідомив у вересні автор книг про "сховані" японські острови Хіросі Шімізу, який відвідав регіон.
Берегова охорона Японії має відвідати цей район, щоб визначити долю острова. Якщо підтвердиться, що він дійсно зник, виняткова економічна зона Японії скоротиться, хоча і лише на півкілометра.
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Як повідомляв УНН, у вересні на японському острові Хоккайдо стався потужний землетрус, у результаті якого загинуло близько півсотні людей.