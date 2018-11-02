На севере Японии исчез остров, и никто не заметил
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. К северу от Хоккайдо у берегов Курил "исчез" небольшой японский остров, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Остров под названием Эсанбэ Ханакита Кодзима является одним из 158 необитаемых островов, которым правительство Японии дало названия в 2014 году с целью обозначить свою территориальную границу и расширить исключительную экономическую зону.
Как пишет издание, жители поселка на соседнем острове, расположенного в 500 метрах от острова, даже не заметили его исчезновения.
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О возможном исчезновении острова сообщил в сентябре автор книг о "скрытых" японских островах Хироси Шимизу, который посетил регион.
Береговая охрана Японии должна посетить этот район, чтобы определить судьбу острова. Если подтвердится, что он действительно исчез, исключительная экономическая зона Японии сократится, хотя и только на полкилометра.
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Как сообщал УНН, в сентябре на японском острове Хоккайдо произошло мощное землетрясение, в результате которого погибло около полусотни человек.