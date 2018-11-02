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На севере Японии исчез остров, и никто не заметил

На севере Японии исчез остров, и никто не заметил

Киев  •  УНН

 • 10296 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. К северу от Хоккайдо у берегов Курил "исчез" небольшой японский остров, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Остров под названием Эсанбэ Ханакита Кодзима является одним из 158 необитаемых островов, которым правительство Японии дало названия в 2014 году с целью обозначить свою территориальную границу и расширить исключительную экономическую зону.

Как пишет издание, жители поселка на соседнем острове, расположенного в 500 метрах от острова, даже не заметили его исчезновения.

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О возможном исчезновении острова сообщил в сентябре автор книг о "скрытых" японских островах Хироси Шимизу, который посетил регион.

Береговая охрана Японии должна посетить этот район, чтобы определить судьбу острова. Если подтвердится, что он действительно исчез, исключительная экономическая зона Японии сократится, хотя и только на полкилометра.

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Как сообщал УНН, в сентябре на японском острове Хоккайдо произошло мощное землетрясение, в результате которого погибло около полусотни человек.

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